Milan, Adani promuove Alvarez: “E’ perfetto per il gioco di Pioli”

Il noto opinionista Lele Adani ha parlato di Julian Alvarez, calciatore del River Plate e obiettivo di mercato del Milan. Le dichiarazioni

Lele Adani ha parlato di Julian Alvarez, calciatore del River Plate e obiettivo di mercato del Milan. Il noto opinionista, fan sfegatato del club argentino, ha promosso a pieni voti l'eventuale acquisto del giocatore da parte dei rossoneri. Queste le dichiarazioni nell'intervento alla 'Bobo TV': "Il Milan di oggi gioca con delle mezze posizioni. Il trequartista balla tra il ruolo di prima punta e terzo centrocampista, lega il gioco e calcia in porta. In questo sistema, Julian Alvarez è perfetto. Sembra che in questi tre anni al River Plate sia stato allenato anche da Stefano Pioli. Credo che per lui sarebbe un passaggio naturale". Le Top News sul Milan: anticipazioni sulla nuova terza maglia, Pioli in conferenza e molto altro