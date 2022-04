Milan, Adani: “Pioli innovativo, studia e si aggiorna di continuo”

Il noto opinionista Lele Adani ha elogiato la 'seconda carriera' di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan si è evoluto grazie al suo studio continuo

Dopo una carriera alla guida di squadre non di primissimo piano, Stefano Pioli ha trovato la sua svolta definitiva al Milan. Arrivato dopo la gestione non fortunata di Marco Giampaolo, il tecnico rossonero ha risollevato il morale dell'ambiente e ha contribuito in maniera attiva alla risalita del club, ritornato a lottare per le zone alte della classifica. Un risultato possibile grazie alle sue capacità di aggiornarsi continuamente. È questo il pensiero del noto opinionista Lele Adani che ha parlato così ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.