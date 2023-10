Adani: “Milan arrapante: uno vorrebbe essere sempre in una squadra così”

Daniele 'Lele' Adani , ex difensore di tante squadre in Serie A ed oggi opinionista sportivo (anche per 'RaiSport'), ha parlato del Milan di Stefano Pioli alla 'Bobo TV' su 'Twitch'. Ecco, dunque, il parere di Adani sul Diavolo all'indomani del successo dei rossoneri a 'San Siro' per 2-0 contro la Lazio in campionato.

"Adani: "Milan già straordinario, vincente oltre i titoli"

"Celebriamo il Milan: si è già imposto come idea, stile, come entusiasmo. Per me il Milan è già straordinario, è già vincente oltre i titoli per il modo di pensare fatto bene; loro hanno insegnato a tutti come si fa e ora c'è stato un rilancio: non un adeguamento, non una terra di mezzo che poteva portare incertezza, ma subito un rilancio. E sono state fatte le cose benissimo negli acquisti, nelle idee rinnovate dell'allenatore e nell'entusiasmo".