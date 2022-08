Milan, Adani pazzo di De Ketelaere: “Ha tutto ciò che serve per emozionare”

Il noto opinionista Lele Adani ha elogiato apertamente Charles De Ketelaere, autore di una grande prova in Milan-Bologna di Serie A

Il noto opinionista Lele Adani ha elogiato apertamente Charles De Ketelaere, autore di una grande prova in Milan-Bologna, partita valida per la 3^ giornata di Serie A. Il belga, a suo avviso, ha la magia giusta per emozionare i tifosi rossoneri. Un acquisto a cinque stelle con tanto di complimenti al club rossonero: queste le dichiarazioni rilasciate attraverso una 'story' Instagram.