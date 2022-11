Milan, Adani: “Bennacer è un calciatore insostituibile”

Il Milan non sta brillando in Italia: tolte le vittorie europee, la squadra di Stefano Pioli sta faticando a creare gioco in Serie A e i risultati iniziano a testimoniarlo. Il pareggio senza gol in casa della Cremonese è un'altra dimostrazione. I rossoneri hanno bisogno di ritrovare un buona fase offensiva. Il tutto parte dalla prossima sfida contro la Fiorentina .

Uno dei calciatori più in forma nel Milan è Ismael Bennacer . A parlarne l'ex calciatore Lele Adani . Ecco le dichiarazioni durante la trasmissione in streaming Bobo Tv.

"Bennacer è un grande giocatore, un calciatore meraviglioso. Secondo me è quasi insostituibile per il Milan. Ora gli insostituibili iniziano ad essere molti, in una rosa che fa del collettivo il suo punto di forza. Secondo me, le caratteristiche di Bennacer sono decisamente uniche". Ivan Gazidis lascia il Milan, ma non da subito: comunicato e dichiarazioni