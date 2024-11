Milan, Abraham stregato da Mourinho: poi rivela una sua speranza

Su Mourinho: "Ero alla PlayStation con i miei amici. Ho ricevuto una chiamata, ho risposto e ho detto 'pronto?' E lui disse, 'Ciao, Tammy. Sono Jose. Vuoi restare nella piovosa Inghilterra o venire nella soleggiata Roma?' Ricordo di essere corsa di sopra e di averlo detto ai miei genitori, e pensavamo che Roma fosse il posto giusto dove andare. Jose è stato uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto. Era un manager, ha sempre creduto in ciò in cui credeva e come giocatore senti l'energia e in un certo senso ci credi. Non mi pento di nulla, mi è piaciuto ed è stato fantastico".