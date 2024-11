Abraham: “Il Milan? E’ stata una decisione molto coraggiosa”

Tammy Abraham, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BBC Sport, durante la quale ha riflettuto sulla sua carriera. Ha parlato con entusiasmo del suo passaggio al Milan, sottolineando l’importanza di giocare per un club così prestigioso. Ha anche fatto riferimento alla sua esperienza alla Roma, dove ha avuto l’opportunità di crescere e mettersi in mostra. Abraham ha poi espresso il suo amore per l’Italia, una nazione che lo ha accolto con calore e che gli ha permesso di migliorare non solo come giocatore, ma anche come persona. Ecco, di seguito le sue parole.