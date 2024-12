Marchetti: “Il Milan è concentrato sui rinnovi. Ora torna Bennacer, la squadra…”

Secondo l’esperto, la priorità della dirigenza rossonera è ora rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave, tra cui Theo Hernandez, Mike Maignan e Tijjani Reijnders. “Il rinnovo di Theo è in discussione, così come quelli di Maignan e Reijnders, che sono i prossimi in lista”, ha aggiunto. Marchetti ha sottolineato come il club milanista non necessiti di grandi operazioni sul mercato, ma si stia concentrando sul consolidamento dell’attuale rosa attraverso il prolungamento dei contratti di elementi fondamentali per il futuro della squadra.