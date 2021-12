Messias: “Voglio dimostrare di essere da Serie A. Scudetto? Ci crediamo”

Junior Messias, calciatore brasiliano del Milan, si è concesso in una lunga intervista rilasciata ai microfoni dei colleghi di 'SportMediaset'

Se la Champions ha lasciato qualcosa di positivo : "Secondo me le prestazioni. Noi in Champions League abbiamo sempre fatto prestazioni di altissimo livello. Abbiamo affrontato squadre veramente forti, abituati a quel tipo di partite. Noi ce la siamo sempre giocata. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto e di portare quello in campionato".

Su cosa vuole dimostrare: "Voglio dimostrare che posso restare in Serie A. Un giocatore non va valutato dopo una-due partite, ma bisogna aspettare tutto il campionato per vedere quello che succede. Sto cercando di migliorare perché non sono ancora al 100% perché non ho ancora dimostrato quello che posso fare, quello che so fare. Sto cercando di mettermi sempre più in forma, quindi spero di riuscirci il prima possibile".