Messias: “Il Napoli vola: Milan, ora non possiamo più sbagliare”

Junior Messias, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Milan TV' dal ritiro invernale dei rossoneri a Dubai (UAE). Ecco, dunque, le dichiarazioni del brasiliano del Diavolo.

Milan, le parole di Messias da Dubai — Su Theo Hernández e Olivier Giroud in finale ai Mondiali: "Sono contento per loro, poi soprattutto dopo che è uscito il Brasile. Quindi adesso sono tifosissimo della Francia".

Sulla cena di squadra di ieri sera: "È stato un grandissimo piacere, un posto bellissimo dove siamo stati insieme. È sempre buono vivere questi momenti per compattare il gruppo sempre di più".

Sul ritorno in campo dopo 20 giorni: "Siamo tornati dopo questi 15 giorni di vacanza, è una cosa nuova. È tanto che non succedeva. Un Mondiale si è sempre disputato in estate. Non c'è mai questa pausa così lunga a novembre e dicembre. Però ci siamo ritrovati tutti abbastanza bene. Sia fisicamente sia mentalmente. Ci ha dato un po' di recupero in più".

Sul ritiro di Dubai: "Per me è la prima volta qui a Dubai, è un posto che mi ha impressionato molto. Un posto bellissimo, una temperatura perfetta per lavorare, quindi stiamo bene qui".

Sul bilancio del suo 2022: "Questo è stato un anno per me bellissimo, abbiamo vinto il campionato e vincere è sempre bello. Adesso stiamo lavorando per vincere sempre di più e magari allungare questi numeri".

Sulle ambizioni del 2023: "Dobbiamo prepararci bene. Infatti in questi giorni dobbiamo fare del nostro meglio. Soprattutto a gennaio ci saranno partite importanti per il campionato, dobbiamo ripartire al meglio".

Sulla sfida al Napoli in Serie A: "Adesso visto che il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, noi non possiamo più sbagliare. Se sbagliamo, corriamo il rischio di rimanere indietro. Quindi dobbiamo cercare di restare attaccati, di vincere più partite possibile, di fare più punti possibili".