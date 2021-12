Messias: “Ad ottobre periodo difficile, ma il Mister mi aveva rassicurato”

Junior Messias, calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del suo momento difficoltà riscontrato ad ottobre

Intervenuto ai microfoni di Carlo Pellegatti per 'Q&A' di 'Star Casinò Sport', Junior Messias ha parlato delle difficoltà riscontrate al Milan. Queste le parole del calciatore rossonero: "C'è stato un periodo di difficoltà ad ottobre quando ho avuto l'infortunio, ma il Mister mi ha rassicurato dicendomi di stare tranquillo perché per lui ero forte e questo mi ha dato coraggio e una spinta in più. Poi c'è Ibra che è un grande, quando in campo sono in difficoltà passo la palla a lui perché tanto non la perde mai. Tutti i miei compagni sono bravissimi e dei grandi professionisti focalizzati sul lavoro, sono felice di essere in squadra con loro".