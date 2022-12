Messi infuriato con l’Olanda, il giornalista: “Non potevo chiedergli niente”

Esteban Edul, giornalista di 'Tyc Sports' che ha intervistato Messi al termine del match, ha parlato della lite proseguita dentro il tunnel. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo la partita litigavano tutti negli spogliatoi, non solo Messi. Van Dijk litigava con Otamendi. La sua rabbia riguardava soprattutto i calci di rigore, quando gli olandesi hanno cercato di ostacolare gli argentini. Weghorst lo stava aspettando nel tunnel. Si è avvicinato a Messi e gli ha chiesto la maglia. È lì che Leo ha iniziato a scaldarsi. L'olandese non ha capito, si è fermato e Messi lo stava insultando molto di più rispetto a quanto si è visto nell'intervista, durante la quale è stato un po' più tranquillo. Era così surriscaldato che non mi guardava né ascoltava le mie domande. Gli ho chiesto del suo incredibile passaggio per Molina, lui mi parlava di Van Gaal, della FIFA… non potevo chiedergli niente". Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".