Messi, futuro al Psg? “Non lo so, devo riconsiderare tante cose”

Lionel Messi, calciatore del Psg e della Nazionale argentina, ha espresso molti dubbi circa il suo futuro. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Dopo una vita calcistica trascorsa con la maglia del Barcellona, nello scorso calciomercato estivo è arrivata la svolta epocale. Complice la forte crisi economica che ha colpito il club blaugrana, Lionel Messi si è accasato al Psg per comporre un tridente da sogno con Neymar e Kylian Mbappé. Ma la stagione non è andata come ci si aspettava, con l'uscita prematura sia dalla Coppa di Francia che, soprattutto, dalla Champions League. Un terremoto importante che mette in discussione il futuro del fuoriclasse argentino, che si è detto tutt'altro che sicuro in tal senso. Queste le dichiarazioni rilasciate dopo la partita della sua Argentina contro il Venezuela.

Sulla Nazionale: "Sono davvero felice qui in Nazionale, e questo anche da prima che vincessimo la Coppa America. Qui c’è un gruppo meraviglioso e le persone mi vogliono bene e lo dimostrano ogni giorno di più. E poi sono grato per il sostegno dei nostri tifosi ogni volta che vengo in Argentina, perché ci aiuta a vincere e rende tutto più bello".

Sul futuro: "Non lo so, ora penso soltanto ai prossimi impegni, come quello contro l'Ecuador e poi ai Mondiali. Dopo non so, ma ho intenzione di riconsiderare tante cose comunque vada la competizione. Farò il punto della situazione e avrò tante cose su cui riflettere".

