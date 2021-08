Messi al PSG, le prime parole: “Accoglienza folle, sono molto felice”

Ecco le prime parole di Lionel Messi con il PSG: "Sono contento di essere qui e di giocare con grandi campioni, voglio iniziare subito"

Riccardo Varotto

Il trasferimento più clamoroso della storia del calcio recente è quello di Lionel Messi al PSG. Il club francese si è assicurato le prestazioni dell'argentino grazie ad un contratto di due anni da 35 milioni di euro a stagione, una cifra davvero spaventosa. Nella giornata di oggi è andata in scena la conferenza stampa di presentazione, nella quale la Pulce ha rilasciato le prime parole da giocatore del Paris-Saint Germain. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul suo arrivo a Parigi e l'addio al Barcellona: "Il mio addio al Barcellona è stato duro e difficile perché dopo tanti anni ho dovuto cambiare, ma ora sono felice di essere qui. Mi sto godendo tutto insieme alla mia famiglia, ma prima di tutto voglio iniziare subito ad allenarmi e a conoscere i miei compagni e lo staff tecnico per iniziare una nuova tappa della mia carriera. Voglio ringraziare Leonardo e tutti i dirigenti del PSG per come mi hanno trattato. E' stato fatto tutto molto rapidamente. Voglio continuare a vincere in questo club molto ambizioso. La squadra ha una grande rosa e il mio obiettivo è continuare a conquistare titoli. Ringrazio anche i tifosi. Il mio arrivo in città è stato una pazzia. Non mi manca nulla perché io possa essere felice qui. Insieme lotteremo per gli obiettivi di questo club".

Messi giocherà con Neymar, suo grande amico dai tempi del Barcellona, e Kylian Mbappé: "Provo una grandissima felicità. Sarà bellissimo vivere la quotidianità con questa rosa che ha giocatori spettacolari. Sono arrivati anti giocatori nuovi e già ce n'erano altri molto forti. Non vedo l'ora di allenarmi con loro". Il campione argentino ha speso parole al miele anche per un giocatore simbolo dell'Italia di Roberto Mancini, ossia Marco Verratti: "Può essere l'Iniesta del PSG. Sono anni che dimostra di essere il migliore in quella posizione di campo. Il Barcellona lo voleva da diversi anni, ma ora sono io che sono venuto al Psg. E' un fenomeno e lo conosco anche a livello personale. Tutto lo spogliatoio ha i migliori del mondo nel loro ruolo e spero di poter dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi".

Sul PSG e sugli obiettivi per la prossima stagione: "E' una squadra completa che ha fatto grandi acquisti per vincere la Champions e io sono qui per dare il massimo e aiutare il club. Il mio obiettivo è quello di continuare a vincere altre Champions e credo di essere nel posto giusto per farlo. Non basta avere la squadra più forte del mondo. A volte la differenza la fanno i dettagli e serve anche un po' di fortuna. Il PSG lo sa bene. In Champions giocano tutti i club migliori e per vincere bisogna essere un gruppo unito. Non sempre vince il club migliore ed è questo che la rende così bella e speciale".

Infine, Messi è molto contento del trattamento riservatogli dai tifosi del PSG al suo arrivo in città: "Loro mi hanno accolto in maniera folle. E' stato bellissimo. Tutti hanno provato ad avvicinarmi anche in città. Sono sicuro che insieme vivremo momenti straordinari". Milan, interessante intervista a Brahim Díaz: leggi qui le sue dichiarazioni >>>