Messi al PSG, Al-Khelaifi sul Fair Play Finanziario: “Regole rispettate”

Nasser Al-Khelaifi, Presidente del PSG, ha parlato della spinosa questione inerente al Fair Play Finanziario dopo l'acquisto di Lionel Messi

Nella giornata della presentazione ufficiale di Lionel Messi con la maglia del Paris-Saint Germain, ha parlato anche il Presidente, Nasser Al-Khelaifi, sulla questione Fair Play Finanziario. Il numero uno del club francese ha accompagnato la Pulce durante la conferenza stampa e ha inizialmente ringraziato il giocatore per la disponibilità al trasferimento in Francia, sottolineando come il livello della Ligue 1 sia in continuo crescendo.