Merkel: “E’ ora che gli avversari tornino a temere il Milan come in passato”

Alexander Merkel, ex centrocampista rossonero, ha parlato del primato in classifica del Milan e dei suoi obiettivi per il futuro. Queste le dichiarazioni rilasciate sul sito di Gianluca Di Marzio: "Non ho mai smesso di seguire la Serie A, figuriamoci il Milan. Un giorno mi piacerebbe tornare a giocarci in Serie A. I rossoneri quest'anno possono vincere lo scudetto, anche se non ci sono tanti campioni come 10 anni fa. In compenso, la nuova società sembra brava nel lavoro con i giovani. Spesso la gente si dimentica che i calciatori sono esseri umani: un gol all'esordio non ti rende un fenomeno, un passaggio sbagliato non fa di te un bidone. È giusto coltivare il talento, ognuno ha bisogno dei suoi tempi per affermarsi. Vederli in vetta mi fa piacere, è ora che gli avversari tornino a temere il Milan come succedeva in passato. Con uno come Zlatan Ibrahimovic in campo, in effetti, non potrebbe essere diversamente…".