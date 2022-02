Mercato Milan, Zancan: “Servono diversi innesti in estate, ecco dove”

Il giornalista Federico Zancan ha parlato dei movimenti di mercato che dovrà fare il Milan nella prossima estate. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Federico Zancan ha parlato dei movimenti di mercato che dovrà fare il Milan nella prossima estate. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan dovrà fare diversi innesti in estate. Serve un nuovo difensore centrale, andrà con ogni probabilità preso il sostituto di Kessie in mezzo al campo e poi dovrà prendere anche un centravanti. Non sarà facile, serviranno molti soldi, ma i dirigenti rossoneri credo siano pronti".