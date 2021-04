Mercato Milan – Ds Anderlecht: “Lokonga via ad una condizione” | News

Accostato al Milan nelle ultime ore, secondo il ds dell'Anderlecht Sambi Lokonga potrebbe lasciare la squadra belga ad una condizione

Intervenuto ai microfoni de 'La Derniere Heure', il direttore sportivo dell'Anderlecht Peter Verbeke ha parlato del futuro di Sambi Lokonga, centrocampista classe '99 che è stato accostato anche al Milan. Queste le parole del dirigente. "Sambi Lokonga ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un 'Diable Rouge'. Potrebbe essere il momento giusto per lui. Se c'è un progetto che lo affascina e riceviamo come proposta una cifra interessante, non verrà bloccato. In ogni caso, vorremmo mantenerlo in rosa. L'accordo fatto fra gli azionisti del club ci permette di non doverlo cedere".