Menez racconta: “Ancelotti e i barbecue, Totti e le partite a Poker”

ULTIME NEWS – Jeremy Menez non gioca più ai vertici del calcio europeo, bensì il Ligue 2 (serie B francese) con il Paris FC. Lui si è peraltro detto felice qualche giorno fa. Oggi ha rilasciato una nuova intervista, stavolta per France Football, nella quale ricorda il suo passato legato a due italiani: Francesco Totti, con cui ha giocato tanti anni alla Roma, e Carlo Ancelotti che lo ha allenato per due stagioni al PSG.

Su Francesco Totti: “Arrivo a Roma e scopro che possiede una grande classe, molto semplice caratterialmente – racconta Menez – Mi ha amato moltissimo e mi ha portato sotto la sua ala, così come anche i suoi genitori. Abbiamo avuto un grande rapporto. Mi ha fatto ridere troppo. Mi ha subito messo a mio agio, era una persona molto aperta. Giocavamo tutto il tempo a poker con il resto della squadra. E per quanto riguarda il calcio, ha visto che toccavo bene il pallone, gli piaceva giocare con me”.

Su Carlo Ancelotti: “L’ho amato, adoro il suo lato umano che nel calcio è più importante della tattica – rivela – Ancelotti veniva ai nostri barbecue, parlava con tutti, cantava davanti a tutto il gruppo, era davvero bello. C’era sempre un confine e non siamo mai andati oltre, lavorare con lui mi è piaciuto molto“.

