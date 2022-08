Meluso: “Il Milan ha fatto ottimi acquisti per il futuro”

Mauro Meluso, ex direttore sportivo di Lecce e Spezia, ha espresso un parere sul mercato del Milan, ritenuto parsimonioso ed ottimo per il futuro

Mauro Meluso, ex direttore sportivo di Lecce e Spezia, ha espresso un parere sul mercato del Milan, ritenuto parsimonioso ed ottimo per il futuro. Queste le dichiarazioni a TMW: "Si è mosso con grande parsimonia. Credo abbiano fatto degli ottimi acquisti in ottica futura".