Melissa Satta: “In pochi vorrebbero fidanzarsi con me. Su Boateng…”

Melissa Satta, modella e showgirl, ha parlato della fine dell'amore con l'ex Milan Boateng. Poi non nasconde la sua paura di rimanere sola

"Quando è nato Maddox, come tante donne dopo il parto, non mi riconoscevo più ed è stato Kevin a dirmi: "Preparati, usciamo, vedrai che tornerai a sentirti te stessa". Essere sposati e con un figlio non vuol dire annullarsi come donna. Dopo la crisi, comunque, abbiamo deciso di riprovarci: di solito non credo alle minestre riscaldate, ma quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda possibilità. Per un po' abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e, a quel punto, meglio separarsi: non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio. Ho detto che non ho scelto io la separazione? Entrambi eravamo d'accordo che fosse finita, ma io avrei fatto le cose in una maniera diversa e con altri tempi. Non nascondo di aver sofferto tantissimo: la separazione è un fallimento".