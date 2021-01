Meité: “Milan squadra con grande storia. Vi spiego le mie qualità” / News

Milan, le prime dichiarazioni di Meité

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meité, nuovo acquisto del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’. Ecco le sue prime dichiarazioni rossonere:

Sul Milan

“Una grande squadra con una grande storia, il Milan è una squadra leggendaria. Sono contento. Ho parlato con amici e parenti di tutto questo e sono contento. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e obiettivi e quindi voglio partecipare a tutto questo”.

Sui suoi inizi

“Ho iniziato a giocare a 7 anni. Mio papà quando era giovane giocava a calcio, anche se non ad altissimo livello. Io ho preso la passione da lui, dopo ho firmato con l’Auxerre a 13 anni dove sono cresciuto, poi a 17 anni ho firmato il mio primo contratto da professionista. Da lì è iniziato tutto”.

Sulle sue qualità

“Sono un giocatore a cui piace il pallone, tecnico, mi piace il bel gioco. Posso giocare con entrambi i piedi”.

Sugli obiettivi

“Il mio obiettivo è di mantenere il livello della squadra e andare più in alto classifica in campionato e in Europa”.

Un messaggio ai tifosi

“Sono contento di essere al Milan, è un po’ triste giocare senza i tifosi. Il messaggio che mando è di continuare a starci dietro, e di continuare così per darci sempre la forza”.

