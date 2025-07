Mazzola ricorda Campana e la storica stretta di mano a Rivera

Sandro Mazzola, storico giocatore dell'Inter, ha parlato all'ANSA ricordando una foto che ritrae lui, l'ex Milan Gianni Rivera e Sergio Campana, ex giocatore e storico presidente dell'AIC scomparso il 18 luglio 2025. Mazzola ricorda di come i giocatori volessero fortemente il sindacato per i calciatori senza i diritti.