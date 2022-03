Mazzarri: “Assurdo che in Serie A ancora non si siano recuperate le gare”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha espresso il suo pensiero in merito alle partite ancora da recuperare in Serie A

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Walter Mazzarri , allenatore del Cagliari , ha parlato delle partite di Serie A da recuperare. Queste le sue dichiarazioni: "Anche se non mi compete fino in fondo, mi permetto di dire che è assurdo che ad otto domeniche dalla fine non ci siano tutte le squadre alla pari per numero di partite giocate. Occorre fare una riflessione veloce e cercare di cambiare le regole della giustizia sportiva. Le partite devono essere giocate tutte nello stesso modo, per l'equità. I tempi del calcio non possono essere lunghi, in questo modo si falsa il campionato, anche se so che sono parole forti".

Mazzarri, inoltre, ha rivolto un pensiero anche sulla Nazionale: "Non se lo aspettava nessuno, per quello che aveva fatto la azionale dall'arrivo del nuovo C.t. Fino a ora avevamo fatto sempre benissimo, e per questo è stata una brutta sconfitta e una sorpresa per tutti. Al di là di questo, gli allenatori devono essere giudicati per le prestazioni, a mio parere. E alla nazionale non si può rimproverare granché, per come si è impegnata e per quello che ha cercato di fare".