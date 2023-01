Mauro: “Leao non ne ha indovinata una. Theo troppo superficiale” | News

Intervenuto negli studi di 'Sportmediaset', Massimo Mauro ha parlato della prestazione del Milan e, in particolar modo, di Leao e Theo. Queste le sue dichiarazioni: "Non saprei trovare una spiegazione. Mi vengono in mente due nomi: Theo non può giocare con quella superficialità, Leao non ne ha indovinata una. Lui non può giocar male, è troppo bravo. La prima palla l'ha buttata fuori e quella palla ha determinato la sua partita". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>