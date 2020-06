Mauro: “Al Milan ci si comporta come fosse una squadra di Serie B”

MILAN NEWS – Massimo Mauro, ex calciatore di Udinese, Juventus e Napoli, ha sparato a zero sui rossoneri ai microfoni di ‘Tutti Convocati‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio24‘. “Onestamente non ci si può comportare così al Milan, come se fosse una squadra di Serie B – ha detto Mauro -. Tutte le chiacchiere su giocatori e allenatore dell’anno prossimo non si possono sentire. Quello che è successo con Zvonimir Boban e Paolo Maldini non è da Milan”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DELL’AGENTE DI HAKAN ÇALHANOGLU SUL SUO FUTURO >>>

