Matri: “Mi viene difficile criticare il Milan, sta facendo che straordinarie”

L'ex calciatore Alessandro Matri ha parlato del pareggio del Milan contro la Salernitana. Il Diavolo merita delle critiche? La sua risposta

L'ex calciatore Alessandro Matri ha parlato del pareggio del Milan contro la Salernitana nella partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Il Diavolo merita delle critiche? Queste la risposta nel suo intervento dagli studi di 'DAZN': "Mi viene difficile criticare il Milan. È una squadra giovane, in queste partite quando c’è bisogno di dare qualcosa in più è lì che serve l’esperienza. Ma non mi sento di criticare questo Milan perché sta facendo cose straordinarie". Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?