Matri: “Sono uno dei ‘maledetti’ della 9. Ma al Milan consiglierei …”

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile prossimo 9 del club rossonero

Alessandro Matri è stato uno degli attaccanti del Milan quando si parlava della cosiddetta 'maledizione della numero 9'. Dopo Filippo Inzaghi , infatti, ci sono stati una serie di centravanti acquistati dal club rossonero, tutti che vestivano quella maglia, e che non hanno mai lasciato il segno. Anzi, una volta arrivati a San Siro è come se si inceppassero dal punto di vista realizzativo.

Lo stesso Alessandro Matri ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Serie A', consigliando al Milan una serie di attaccanti in vista della prossima stagione, compresa la sorpresa Romelu Lukaku. Il belga non va d'accordo con Zlatan Ibrahimovic, ma a suo dire in rossonero potrebbe fare molto bene. Ecco, dunque, le sue parole in merito.