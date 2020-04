Matri: “Il sogno di Astori era tornare al Milan”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Alessandro Matri, in una diretta Instagram con il giornalista Mauro Suma.

“Il sogno mio e di Astori era sempre quello di tornare al Milan. Alla nostra epoca Milanello era come Hollywood, era il calcio che sognavi. La gente di Milanello che ti coccola, i magazzinieri che non ti facevano mancare nulla, c’erano Maldini, Sheva… Tornare è il sogno di tutti i ragazzi cresciuti nel Milan“. Matri e Astori hanno trascorso le giovanili del Milan insieme. Ed insieme hanno giocato sia in Nazionale che con il Cagliari. L’ex attaccante rossonero ha raccontato altri storici retroscena sul suo passato al Milan, tra lacrime e sensibilità di Galliani: qui l’intervista completa >>>

