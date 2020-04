Materazzi: “Nesta classe pura ma mi metteva soggezione, vi racconto”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri, grazie alle dirette Instagram molti calciatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici. Tra questi, Marco Materazzi, che ha parlato di Alessandro Nesta e raccontato un retroscena sul Mondiale 2006.

Anzitutto sulla differenza tra il giocare con Cannavaro o con Nesta: “Giocare con Cannavaro è stato più semplice perché lo conoscevo e perché siamo stati compagni all’Inter. Sandro era classe pura, giocare con lui mi metteva un po’ in soggezione“.

Ed effettivamente Cannavaro-Materazzi, in coppia, fecero grandi cose al Mondiale. E proprio relativamente alla Coppa del Mondo in Germania, ecco cosa ha raccontato Materazzi: "Quando Nesta si fece male al Mondiale 2006, me la sono fatta addosso. Non sapevo se ero contento di entrare o meno. Poi con la Repubblica Ceca ho rotto il ghiaccio".

