Materazzi: “Conte ha l’obbligo di vincere lo Scudetto. Sarà primo a Natale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Qui le sue principali dichiarazioni.

“La squadra propone meno gioco dell’anno scorso, non è brillante ma cinica. Sarò fatto all’antica, quando vedo l’esasperazione del far partire l’azione dal portiere, che deve essere per forza Beckenbauer, vado giù di testa. Ora l’Inter mette più in difficoltà le avversarie rispetto a quando aveva il 70% di possesso palla. Anche perché se hai un Lebron James (Lukaku, ndr) trasferito su un campo di calcio, è giusto usarlo per le sue caratteristiche. Se si esclude la Spagna, in tutti i campionati la fisicità fa la differenza. L’ha fatta nel Milan degli olandesi, nell’Inter del Triplete. Se dietro hai Skriniar, De Vrij e Bastoni non fai possesso palla basso; se hai una spina dorsale forte, ci costruisci intorno una squadra. La spina dorsale è Handanovic, De Vrji, Barella e Lukaku”.

Sullo Scudetto: “Secondo me Conte sarà primo in classifica a Natale. Uscita dalla Champions, l’Inter è obbligata a vincere lo scudetto? Veramente per me era obbligata anche prima… Ognuno dice quel che gli fa comodo, a seconda che la giochi o no. Io dico che per i metodi lavorativi di Conte allenarsi per settimane intere, senza altri impegni, sarà un grande vantaggio”.

MILAN, IL PAPU GOMEZ PUO’ ARRIVARE AD UNA SOLA CONDIZIONE>>>