Calciomercato Milan – Papu Gomez può arrivare ad una sola condizione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta, il Milan potrà prendere il Papu Gomez a gennaio ad una sola condizione. Per la rosea, infatti, l’argentino si trasferirà in rossonero solo se potrà arrivare gratis o quanto meno a fronte di una cifra piuttosto esigua, non di certo i 10 milioni che la dirigenza bergamasca ha fissato per il cartellino del numero 10 argentino.

L’acquisto di un 33enne non sarebbe in linea con quanto fatto e detto fino ad ora da Elliott (Ibra a parte), senza contare che lo spogliatoio rossonero ha raggiunto un importante equilibrio che una forte personalità come il Papu potrebbe minare. Inoltre, la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu sembra proseguire sulla buona strada e ad oggi non ci sarebbe posto per Gomez nell’11 titolare. Dunque affinché arrivi il Papu, il prezzo dovrebbe essere molto basso e il rinnovo con Calhanoglu dovrebbe subire un’importante frenata. Ad oggi fattori che appaiono molto complicati.

SECONDO L’EX MILAN DESAILLY, I ROSSONERI POSSONO CREDERE ALLO SCUDETTO>>>