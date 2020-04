Materazzi, altra provocazione a Ibrahimovic: le dichiarazioni

NEWS MILAN – Nuova provocazione di Marco Materazzi contro Zlatan Ibrahimovic. Un astio tra i due che risule ormai a diversi anni fa, dall’addio dello svedese all’Inter per andare al Barcellona, nella stagione in cui i nerazzurri trionfarono in Champions League.

“Odio”, in senso sportivo, proseguito con le sfide nel derby degli anni successivi, con Materazzi sbeffeggiato più volte dallo svedese a suon di giocate e gol. E una volta, in un famoso derby Inter-Milan, Ibra mandò addirittura in ospedale l’ex difensore con un duro intervento.

Questa volta Materazzi, in una ‘diretta Instagram’ sul canale di Sebastian Frey, ha parlato di numerosi temi, tra cui lo svedese: “Ibrahimovic è fortissimo, ma non al livello dei più forti come Messi e Cristiano Ronaldo”.

Poi ha tempo anche per parlare di un idolo che hanno in comune: Ronaldo, il fenomeno. Ecco cosa ha detto Materazzi: “Ronaldo è il più forte di tutti i tempi. Ho avuto la fortuna di non giocarci mai contro: solo col Milan, ma sapeva che io capivo le sue finte. Quando stava bene mi mettevo vicino a lui e facevo anche io 20 gol. Nella finale di Coppa Uefa per tutte le cose che ha fatto avevo mal di testa io”.

