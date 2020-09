Massaro: “Van Basten dispiaciuto per il Milan, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Massaro ha raccontato un retroscena su Marco Van Basten, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan. Le sue parole ai microfoni de ‘Il Giornale’: “Marco resta il numero uno. In quell’incontro mi ripeteva del suo dispiacere nel vedere il Milan in grave ritardo in classifica e assente dalla Champions League. Ora penso che quei tempi cupi siano finiti. E spero di ritrovare Milan-Monza anche in A tra qualche mese”.

