Massaro: “Non ho indossato la maglia del Milan, ce l’ho dipinta sulla pelle”

Daniele Massaro , brand ambassador del Milan, non perde occasione per sottolineare il suo senso d'appartenenza ai colori rossoneri. Il club rossonero - dice - è un eccellenza anche grazie ai tifosi sparsi per tutto il mondo: queste le dichiarazioni rilasciate durante l'evento 'AC Milan Trophy Tour' tenutosi al Boxpark Wembley di Londra.

"Vedi perché il Milan è eccellenza? Perché noi abbiamo dei tifosi meravigliosi. Il Milan è la parte più bella di me e io non ho mai indossato la maglia rossonera: io ce l'ho dipinta sulla pelle".