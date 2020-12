Massaro: “Ibra ha fatto capire la mentalità Milan. I giovani lo rispettano”

Milan, Massaro esalta Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Massaro, brand ambassador del Milan, ha spiegato come Zlatan Ibrahimovic ha migliorato i rossoneri. Le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “È stato fondamentale, ha aiutato lo spogliatoio e la società a far integrare i compagni, facendogli capire la mentalità vincente del Milan. In più sta facendo cose eccezionali come atleta. Vedo la personalità di Ibra con i giovani ed è ammirevole. Anche io a Firenze quando avevo 20 anni avrei fatto di tutto per Giancarlo Antognoni e Ciccio Graziani. Mi sarei sacrificato per loro. C’è grande rispetto nei confronti di Zlatan”. Ecco l’intervista integrale di Daniele Massaro >>>