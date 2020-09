Massaro: “Colombo faccia le cose semplici. Fondamentali i primi palloni”

Le dichiarazioni di Daniele Massaro su Lorenzo Colombo e Milan-Bodø/Glimt

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Massaro, ex attaccante del Diavolo, ha parlato dell’esordio dal 1′ di Lorenzo Colombo e di Milan-Bodø/Glimt di stasera. Queste le dichiarazioni di Massaro.

“Devo dire che quello che ci ha fatto vedere in queste partite quando è stato chiamato in causa, Colombo ha davvero delle grandi qualità. Non lo conosco a livello personale, mi basta vedere il suo atteggiamento e sentir parlare le persone che gli stanno vicino: ne sentiremo parlare in futuro. Quando sei così, giovane, sei anche spregiudicato. Penso che lui abbia lavorato molto bene, deve cercare di fare le cose semplici, quelle che gli ha detto di fare l’allenatore. Senza strafare. Saranno fondamentali i primi palloni per dare autostima, fiducia. Quello che ci ha fatto vedere fino ad adesso, ho visto un ragazzo giovanissimo con margini di miglioramento e crescita incredibile. Su questi campi bagnati la palla è più veloce, ci sono delle scivolate, c’è un altro ritmo. Non conosco molto l’avversaria, ma ha una grande storia in Norvegia. Noi veniamo da una serie incredibile, non succedeva da tanto tempo. Stasera sarà fondamentale non sottovalutare l’avversario, tecnicamente molto inferiore al Milan di questi mesi. Ma non va sottovalutata la partita, è la cosa più sbagliata che si possa fare.

