Massara: “Riscatto Suso? I soldi verranno reinvestiti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le dichiarazioni di Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, rilasciate a Sky Sport prima di Parma-Milan, sul riscatto di Jesus Suso da parte del Siviglia.

“Il riscatto è scattato per l’avvenuta qualificazione in Champions del Siviglia. Le risorse verranno reinvestire nella squadra, vediamo come. Ma concentriamoci su queste partite – puntualizza Massara – pensiamo al Parma, non dobbiamo disperdere energie”.

