Martinez: “De Ketelaere? Più responsabilità nel ruolo di trequartista”

Intervenuto ai microfoni di 'Eleven Sport', Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato di Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Devi diventare responsabile quando entri in una squadra che ha appena vinto la Serie A. Ci sono molti ruoli che devi interpretare, sia con la palla che senza. Sono stato a Milano a vedere il derby e ho visto una prestazione molto significativa, ma anche impegnativa da parte di Charles. Giocava da numero 10, era il centro della manovra del Milan; aveva tanta responsabilità in fase di non possesso. Penso ci sia tanta responsabilità in quel ruolo, che deve assumere come calciatore e che è cambiato nel corso degli anni in un campionato molto tattico e che propone duelli a tutto campo. Quella responsabilità ha fatto di lui il giocatore che è, facendolo crescere molto più rapidamente di quello che ci si aspettava".