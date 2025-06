Marsiglia, Rabiot: “Con De Zerbi ho legato subito. Lo scorso anno potevo…”

Intervistato a The Athletic, Adrien Rabiot, giocatore del Marsiglia e accostato al Milan, ha parlato così della sua ultima stagione: "L’anno scorso avevo avuto l’opportunità di andare al Manchester United, ma ero un po' riluttante. Con la loro situazione attuale non ero sicuro che avrebbero continuato a fare grandi cose, non ho nessun rimpianto per questo. Sono sempre stato molto soddisfatto delle scelte che ho fatto, mi sono sempre divertito. A Parigi, ho vinto, così come alla Juve, dove ho imparato molto. Alla fine sono arrivato a Marsiglia e ho fatto un'ottima stagione".