Marotta: “Milan da Scudetto, per l’Inter non sarà facile”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del derby Milan-Inter e della crescita dei rossoneri

"E' stato un bellissimo spot per il mondo del calcio, la partita è stata vista in 150 Paesi. E' chiaro che resta il rammarico per non essere riusciti a vincere, merito anche dell'avversario. La lotta scudetto? Siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato, la differenza è rappresentata dal fatto che il Milan è cresciuto nell'era Pioli e recita un ruolo autorevole nella lotta allo scudetto. Noi siamo i campioni in carica ma non sarà facile".