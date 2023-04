Marocchi su Milan-Napoli: “Non un buon momento di forma per gli azzurri”

Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi ha parlato in vista del match d'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli: "Spero che Spalletti non si debba pentire di non aver fatto turnover due mesi fa, quando tutto andava bene, tutti i giocatori erano freschissimi e il Napoli era imbattibile. In quel periodo li ha lasciati in campo ed ha guadagnato questi 16 punti di vantaggio e più su tutte le altre".