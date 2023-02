Marocchi: “Milan, attento: in partita secca l’Inter diventa pericolosa” | News

Questa sera il Milan sarà impegnato a 'San Siro' contro l'Inter per un derby che potrà rappresentare la svolta o la definitiva crisi dei rossoneri. La squadra di Pioli, infatti, dovrà reagire dopo i recenti deludenti risultati, ma non sarà affatto semplice avere la meglio contro una squadra in salute come quella nerazzurra. A tal proposito, Giancarlo Marocchi ha detto la sua su 'Sky Sport' in vista del match di stasera: "L’aspetto psicologico conta tantissimo. Per il Milan sarebbe la mazzata finale. L’Inter quando c’è la partita secca diventa pericolosa, lo abbiamo visto nelle gare di coppa. Visto che oggi ci sono solo novanta minuti di derby, i nerazzurri sono favoriti per andare al secondo posto e soprattutto allungare sul quinto. Una partita fondamentale per la corsa alla Champions League". Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?