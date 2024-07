Marinozzi: “Reijnders? Gioca a testa alta ed è elegantissimo. Fonseca dovrà…”

Intervenuto a Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato di Tijjani Reijnders, giocatore del Milan e protagonista con la sua Olanda ad Euro2024: "Vado oltre il discorso allenatori. L’impressione nel guardare Reijnders è che sia in costante crescita. Fonseca deve lasciarlo libero di continuare a crescere perché i limiti mostrati nell’AZ li ha già cancellati in parte. È ancora un po’ troppo frenetico nella finalizzazione. Ma se analizziamo questo Europeo all’Olanda di Koeman sono mancati, in mezzo al campo, sia i titolari che le alternative. La prima idea era quella di utilizzare Reijnders più in fase di rifinitura, come ha giocato nella prima partita. Ma qual è stato il problema? Le palle non arrivavano lì".