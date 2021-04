Marino sulla Champions: “Atalanta seconda, Milan e altre per il quarto posto”

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha parlato della lotta per un posto in Champions League. Queste le sue dichiarazioni

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha parlato della lotta per un posto in Champions League. Nessun dubbio sul secondo posto in classifica, al Milan toccherà vedersela con le altre squadre per terzo e quarto posto. Le dichiarazioni rilasciate a 'L'Eco di Bergamo': "Al secondo posto arriva l'Atalanta. Milan, Juve e Napoli si giocano gli altri due posti in Champions League, Lazio e Roma possono pensare al massimo al quarto posto se si fermano le altre. Lo scudetto è dell'Inter. Sta arrivando la primavera, i primi caldi peseranno su una stagione per tutti faticosa, sarà determinante la condizione fisica".