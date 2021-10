Marino: “Lucca? Sta bruciando le tappe, ma c’è differenza tra Serie A e B”

Pasquale Marino, allenatore, ha espresso il suo pensiero su Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa accostato al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Pasquale Marino ha parlato dell'attaccante italiano del momento: Lorenzo Lucca. Queste le sue parole sul giovane bomber, accostato anche al Milan. "Sta bruciando le tappe ma la differenza fra A e B è grossa, andrebbe prima verificato nella massima serie. Le scalate si fanno un gradino per volta, non tre insieme, per non correre il rischio di cadere. Voglio fare un altro nome: Mulattieri. Per me è fortissimo, ma rispetto a Lucca lui i gol li fa per il Crotone, non per il Pisa capolista e così lo si nota meno. Ma è molto bravo a sfruttare le occasioni che si procura. Lo conosco dai tempi dello Spezia, quando era troppo giovane per essere lanciato in prima squadra. Mi piace veramente tanto, ne ammiro la crescita".