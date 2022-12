Marianella: “Tatarusanu portiere d’esperienza, dietro Maignan va bene”

Intervenuto su 'Sky Sport', Massimo Marianella ha parlato di Ciprian Tatarusanu. Queste le sue dichiarazioni: "Non credo al portiere di Coppa, ma nel portiere che sia il titolare ed una buona alternativa, che al Milan c'è: Tatarusanu è un portiere d'esperienza, ha giocato nel Nantes, nella Fiorentina e dietro Maignan va bene, con un terzo portiere di altrettanta esperienza come Mirante. E' chiaro che vuoi recuperare il titolare e se i tempi si allungano non va bene perché Maignan ha dimostrato di essere fenomenale". Milan, i tre fattori per sognare la rimonta Scudetto sul Napoli >>>