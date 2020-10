Marianella: “Milan, via le nubi. Crede in un allenatore e in un progetto”

L’opinione di Marianella sul Milan di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Marianella, giornalista sportivo e telecronista su 'Sky Sport', ha parlato del momento che vive il Milan di Stefano Pioli. "È bello vedere che il Milan creda in un allenatore e in un progetto, sono andate via le nubi", ha sottolineato Marianella. Il quale, poi, sulla linea societaria tenuta in questo periodo dal club rossonero, ha aggiunto: "Hanno tenuto un grandissimo allenatore, hanno costruito sul carisma di Zlatan Ibrahimović, sull'esperienza dei dirigenti. Stanno giocando un buon calcio che porta risultati".