Marianella: “Milan, Renato Sanches è un giocatore fortissimo, ma…”

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, ha espresso il suo parere in merito alle qualità di Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Renato Sanches è un giocatore fortissimo, spesso rotto purtroppo per lui... Ha fatto un Europeo clamoroso e poi ha avuto qualche difficoltà. Con il Lille, però, ha fatto bene. Il Milan deve sperare che abbia avuto un brutto rapporto con Galtier, attuale tecnico del PSG e suo ex allenatore al Lille (ride, ndr)". Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>