Marianella: “Leao ha il potenziale per diventare uno dei più forti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato dell'attaccante del Milan, Rafael Leao: "Leao ha un potenziale per diventare, anche quando farà quello step di maturità in più, uno dei più forti al mondo in assoluto e non parlo solo del suo ruolo, proprio in assoluto. Ha un potenziale pazzesco. È nella nazionale giusta per vincere e per imparare da un Cristiano Ronaldo, ma è nella nazionale sbagliata per trovare il posto fisso. Sono talmente tanti… Aumenterà la sua dimensione nella gerarchia? Sì".